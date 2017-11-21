التزام المواطنين والمقيمين بإرشادات «الإطفاء» ضروري لسلامتهم

محمد الجلاهمة

تفقد مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد التجهيزات في مركز الإسناد الذي يعتبر مصدرا للإمداد والتموين لجميع مراكز الإطفاء المنتشرة في البلاد سواء كانت هذه المراكز برية أو بحرية.

وذكر المكراد أن الإدارة العامة للإطفاء جاهزة للتعامل مع أي بلاغ أو أي أحداث على مدار الساعة، مشيرا الى ان هناك تجهيزات خاصة في موسم الأمطار يتم الإعداد لها مسبقا قبل دخوله في أكتوبر من كل عام، موضحا انه تم تطبيق خطة التعامل مع الأمطار والسيول عبر توزيع مضخات سحب المياه على المراكز وتوزيع القوارب المحمولة التي تستخدم في عمليات الإنقاذ بالمناطق التي تتكون بها سيول مطرية.

وكانت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء قد اعلنت في وقت سابق عن استعداد جميع مراكز الإطفاء لمواجهة موسم الأمطار وفقا لخطة مواجهة الأمطار والسيول التي تم العمل بها من شهر أكتوبر الماضي.

وناشد المكراد المواطنين والمقيمين ضرورة التقيد بالإرشادات التي تصدرها الإدارة العامة للإطفاء ومتابعة حالة الأرصاد الجوية من خلال القنوات المتاحة واتباع التعليمات وذلك لسلامتهم.