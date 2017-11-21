استدعاء المجني عليهم للتعرف على ممتلكاتهم المضبوطة في مسكن المتهمين

هاني الظفيري- محمد الدشيش

من لا يتذكر فيلم «حمادة وتوتو» للفنان القدير عادل امام والفنانة لبلبة والذي ارتكب فيه عدة جرائم سرقة بشكل كوميدي يبدو أن مواطن وزوجته العراقية قررا تنفيذ سيناريو الفيلم على أرض الواقع في الكويت إلا أنهما وقعا في قبضة المباحث الجنائية ليعترفا بتنفيذهما عددا هائلا من قضايا السرقة تتمثل في سرقة مركبات في وضعية التشغيل ومنازل والانفاق من المصروفات على المنزل وغير ذلك. وفي التفاصيل فقد تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطن وزوجته الوافدة العراقية تخصصا في سرقة المركبات وهي في وضعية التشغيل لاستغلالها في عمليات سرقة المنازل.

وكان رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية قد لاحظوا خلال متابعتهم البلاغات والمعلومات التي ترد إليهم في الآونة الأخيرة سرقة المركبات في عدة مناطق. فتم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة وبعد إجراء التحريات وجمع الاستدلالات تمكنوا من تحديد الجناة وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تمكنوا من ضبط المتهمين أثناء قيامهما بسرقة إحدى المركبات التي كانت بوضعية التشغيل، وقاوم الجانيان رجال المباحث مستخدمين آلات حادة أدت إلى إصابة أحد عناصر القوة.

وخلال التحقيق معهما ومواجهتهما بالتحريات والفيديوهات التي التقطت لهما أثناء ارتكابهما وقائع السرقة من خلال كاميرات المنازل وكذلك مطابقة سماتهما الوراثية المرفوعة من مسارح الجريمة، اعترف المتهمان بما نسب إليهما حيث ارتكبا «51» واقعة سرقة منها «32» سرقة مركبة و«19» دخول مسكن وسرقته. وبتفتيش مسكنهما تم العثور على العديد من المسروقات وجار استدعاء المجني عليهم للتعرف على ممتلكاتهم، كما قام المتهمان بالإرشاد عن العديد من المركبات التي قاما بإخفائها. وتم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.