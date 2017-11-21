سعود الدعيج

ضمن جهود قطاع الأمن العام لحفظ الأمن والنظام وفرض هيبة وسيادة القانون لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، نفذت مديريات الأمن عدة حملات أمنية مفاجئة، أسفرت عن ضبط 20 مطلوبا جنائيا ومدنيا لجهات أمنية مختلفة، بالإضافة إلى 3 مخالفين لقانون الإقامة ومن دون إثبات، بالإضافة إلى ضبط 7 قضايا مخدرات ومصنع خمور، إلى جانب مخالفات أخرى. من جهة أخرى اسفرت حملات دوريات الامن العام في كل المحافظات عن ضبط عدد من المطلوبين للتنفيذ المدني بإجمالي مبالغ 117 الف دينار.

وقال مصدر امني ان دوريات الامن العام اسفرت عن القاء القبض على مجموعة من المطلوبين من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون وجنسيات عربية وآسيوية واجمالي المبالغ المطلوبة 117 الف دينار، وتم تحويلهم الى التنفيذ المدني تمهيدا لمحاكمتهم.