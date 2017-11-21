محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب حساب «شيح» لمدة ٥٠ يوما على ذمة 5 قضايا مرفوعة ضده، وكان المتهم قد ألقي القبض عليه بعد اعتياده نشر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية، وضبط المتهم من قبل رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بعد عدة قضايا رفعت ضده من قبل نشطاء وقانونيين.

من جهة أخرى أبلغت مواطنة مخفر شرطة الفروانية عن تعرضها للسرقة في مجمع تجاري بمنطقة الفروانية أمس الأول. وقال مصدر أمني ان المبلغة أفادت في شكواها لرجال الأمن عن تعرضها لسرقة حقيبتها وكان بداخلها مبلغ مالي وساعة ماركة غالية، وتم تكليف رجال المباحث بمزيد من التحريات لضبط اللص.

كما تقدم مصري إلى مخفر شرطة شرق وأبلغ عن مجهول تمكن بوقت قصير من تنظيف 4 ثلاجات متنقلة بداخلها أسماك طازجة كانت جاهزة للتوصيل الى مطعم، حيث اتهم أحد أبناء جلدته بذلك بسبب خلاف بينهما، وجار استدعاء المتهم للتحقيق معه حول الشكوى المقدمة ضده.