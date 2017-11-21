أحمد خميس

احبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تهريب شحنة مخدرات (حشيش) قادمة إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة عن طريق البحر بقيمة 300 ألف دينار. وكانت معلومات قد وردت من أحد المصادر تفيد بوجود شخص غير كويتي ومن أرباب السوابق في الاتجار بالمخدرات سيقوم بجلب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر من احدى الدول المجاورة، وبتكثيف التحريات وجمع الاستدلالات لمدة شهر وبعد التأكد من صحة المعلومات تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم وبحوزته 150 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة. واعترف في التحقيق معه بأنه اعتاد جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة مع شريك له خارج البلاد وانه تعرف عليه أثناء تنفيذ حكم صادر بحقهما في السجن المركزي، واحيل المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وجار إعداد مذكرة بهدف جلب المتهم الآخر المتواجد خارج البلاد.

من جهة أخرى تمكنت احدى دوريات امن الاحمدي من إلقاء القبض على وافد آسيوي بعد الاشتباه به. وكانت احدى الدوريات اثناء تجوالها في منطقة المهبولة شاهدت وافدا آسيويا يحمل بيده أكياسا ويسير في ساحة ترابية، وعلى الفور توجهت الدورية اليه للاستفسار وللتأكد منه، وعند الاقتراب من الوافد حاول الفرار ولكن رجال الدورية تمكنوا من إلقاء القبض عليه وتبين انه يحمل كمية من الخمور المحلية تقدر بحوالي 16 زجاجة خمر محلية الصنع، وعليه تمت احالته الى الجهات الامنية المختصة.

من جانب آخر، تمكنت احدى دوريات امن الاحمدي من القبض على وافدين خلال جولة لها في منطقة المنقف، حيث تمت مشاهدة شخصين يسيران بساحة ترابية وعندما توجه قائد الدورية اليهما لاذا بالفرار تاركين ما بأيديهما من اكياس بداخلها مواد يشتبه في أنها مسكرة وعددها نحو 105 زجاجة من الخمر المحلية و3 زجاجات خمر مستوردة، تمت إحالة المضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.