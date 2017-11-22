عبدالكريم احمد

أخلت الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري سبيل متهم بالاستيلاء على مبلغ 247 ألف دينار وتزوير فواتير علاج وأمرت باستدعاء قيادات بوزارة الصحة وهيئة المراقبة المالية، وأجلت القضية الى 19 ديسمبر المقبل.

حضر مع المتهم المحامي بشار النصار وبدأ مرافعته متسائلا عن سبب عدم استدعاء كبير المراقبين الماليين الذي أصر على صرف المبالغ رغم وجود مخالفات عليها، وطلب استدعاء مدير المكتب الصحي في واشنطن رغم ثبوت ان الكتاب الصادر من المكتب والمذيل بتوقيعه مزور، وايضا طلب النصار الباحث القانوني لوزارة الصحة الذي أدلى بمعلومات مخالفة للحقيقة، حيث قرر ان الوزارة ليس دورها التحقق من الفواتير وان المبالغ تصرف وبعدها يتم التدقيق على الفواتير والمعاملة وهذا الأمر لا يقبله عقل او منطق، وأخيرا طلب النصار الملف الأصلي محل التزوير من وزارة الصحة حيث لا يمكن ان يقدم المتهم بهذه التهم الخطيرة والملف غير موجود ولا توجد اي ورقة أصلية وطلب إخلاء سبيل المتهم لحين الفصل بالقضية وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها ألف دينار مع منعه من السفر.