محمد الجلاهمة

بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بضرورة التزام منتسبي الوزارة بالانضباط والضبط والربط ومحاسبة أي متجاوز مهما علت رتبته وتوقيع أقصى العقوبة عليه، استدعت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ضابطا برتبة ملازم أول خالف الآداب العامة وأساء إلى سمعة منتسبي الوزارة عبر عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد التحقيق معه وثبوت مخالفته طبقا للقانون تقرر تسريحه من الخدمة العسكرية للصالح العام ولإخلاله بالانضباط الوظيفي.

يذكر ان «الأنباء» سبق أن أشارت إلى الضابط الراقص الذي ظهر في عدة مقاطع منها مقطع وهو يرقص في مهرجان بدولة آسيوية إلى جانب مقاطع أخرى مسيئة لعمله.