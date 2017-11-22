هاني الظفيري - احمد خميس

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطن وخليجي تخصص في سرقة مركبات الطلبة عن طريق كسر زجاج المثلث وبعد تكثيف التحريات وعمل المراقبات التي استخدم فيها الوسائل الحديثة وتحديد أماكن القضايا السابقة وخط سيرها، مع توقع حركة المتهمين المستقبلية وتحديد أماكن ارتكاب الجرائم الجديدة تم عمل عدة أكمنة في أماكن تلك التوقعات حيث تم تحديد مواقف مدرسة ثانوية الصباح الكائنة في منطقة الفردوس كهدف جديد للمتهمين.

وضبط التشكيل متلبسا من خلال إحدى دوريات المباحث والتي رصدت قيام المتهم الأول بالتوجه إلى إحدى المركبات والآخر كان يراقب الموقف مما استرعى انتباه الدوريات، وعند ذلك تم إعطاء إشارة الضبط، حيث تمكن رجال المباحث من محاصرة المتهمين، وأثناء عملية الضبط قاوم الجانيان رجال المباحث مقاومة شديدة أسفرت عن إصابة أحد أفراد القوة المكلفة، وحاول أحد المتهمين الفرار، لكن تمت محاصرته والسيطرة عليه وضبطه.

وبتفتيشهما احترازيا تم العثور على الأدوات المستخدمة في كسر زجاج المركبات (بلاك) وأدوات فك البراغي، واستكمالا لإجراءات الضبط تم استصدار الإذن القانوني لتفتيش سكني المتهمين وتم العثور على المسروقات التي وردت في البلاغات المسجل بها قضايا، وتم استدعاء المبلغين الذين حضروا وتعرفوا على ممتلكاتهم.

وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهما أقرا بارتكابهما تلك الجرائم البالغ عددها 18 واقعة سرقة والإرشاد عن أماكن وقائع السرقات التي تطابقت مع القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، كما أقرا بأنهما يستخدمان منزل المتهم الثاني في تخزين وحفظ المسروقات وقام المتهمان بتمثيل الأسلوب الإجرامي المستخدم في ارتكاب الجرائم. وأحيل المتهمان إلى جهة الاختصاص.