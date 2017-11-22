هاني الظفيري

احتجز شاب كويتي من مواليد 1992 في مخفر شرطة مبارك الكبير على خلفية شروعه في دهس ضابط برتبة ملازم أول من شرطة النجدة وجرى إحالة مركبته إلى كراج الحجز، فيما نقل الضابط إلى مستشفى العدان للعلاج من كدمات لحقت به.

وبحسب مصدر أمني فإن دورية بقيادة الملازم أول أوقفت الشاب لتحرير مخالفة وإذا به يحاول الهرب ويدهس الضابط فتم ضبطه وتبين انه مواطن.

من جهة أخرى، سجلت قضية انقلاب ووفاة في مخفر الوفرة وذلك على اثر حادث على طريق الوفرة كيلو 31 وتوفي في الحادث خليجي.

على صعيد آخر، نقل طفل (4 سنوات) في حالة حرجة للغاية إثر دهسه بمركبة يقودها شخص «بدون» بين منطقتي تيماء والعيون، وأكد تقرير الطب الشرعي ان حالة الطفل حرجة للغاية ووضع في غرفة الإنعاش.

من جهة اخرى، وقع حادث مروري ثلاثي في شارع تونس عصر أمس مما أدى إلى وفاة احد قائدي المركبات الثلاث واصيب آخر.