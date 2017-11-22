محمد الدشيش

نقلت أمس الأول جثة آسيوية إلى إدارة الطب الشرعي للوقوف على هويتها، وكشف سبب الوفاة وسط شبهة بأن تكون هناك جريمة قتل.

وقال مصدر أمني انه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد فيه بوجود قائد مركبة قام بإلقاء جثة أمام مستوصف الفردوس الجنوبي ولاذ بالفرار، فهرعت على الفور الدوريات الأمنية إلى موقع الحادث وعند وصولهم اعترف مواطن لرجال الأمن بأنه هو من قام بإلقائها بعد أن شاهدها ملقاة على الشارع حيث اعتقد ان بإمكانه اسعافها ولخوفه من المشاكل قام بتركها والعودة إلى منزله، وأحيل إلى المخفر لإجراء مزيد من التحقيقات معه.