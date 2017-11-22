هاني الظفيري

اقتيد وافدان كانا يستقلان دراجة نارية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا إلى مباحث الأحمدي للتحقيق معهما في ارتكابهما قضايا سرقات نظرا لحيازتهما ادوات تشير إلى امتهان السرقة، وهي عبارة عن درنفيس ومفتاح وسكين حاد.

وقبل أن يحالا إلى «الجنائية» تم تحرير مخالفة لاحدهما وهو قائد الدراجة بعنوان الرعونة والاستهتار ومحاولة الهروب من رجال الأمن، وأمر مدير عام مديرية أمن الأحمدي بإحالة الدراجة النارية أو البقي إلى كراج الحجز.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات أمن الأحمدي وخلال جولة لها في منطقة الفحيحيل رصدت «بقي» يستهتر قائده بطريقة تعرض المارة للخطر ولدى طلب الدورية من قائد الدراجة النارية التوقف رفض في البداية ثم توقف وهرب ومرافق له، وتم ضبط أحدهما وهو سوري فيما تمكن الثاني من الهرب وهو سوري أيضا وبتفتيش الشخص عثر معه على الأدوات السابق ذكرها.