عبدالعزيز الفضلي

فـــوجــئــت الإدارة المدرســـية بثانـــوية الفروانية للبنات صباح امس وأثناء دخولهم المدرسة بوجود سيارة داخل المدرسة كانت قد عبرت سور المدرسة الحديدي في منتصف ليل امس.

وأوضـــح مصــدر لـ «الأنباء» أن صاحب السيارة لم يتمكن من السيطرة عليها فاصطدم بالسور الذي لم يمنعه من دخول مبنى المدرسة، حيث قفزت السيارة واستقرت داخلها، مشيرا إلى أن حارس المدرسة قام بالاتصال بمديرة المدرسة والجهات المعنية لإبلاغهم بالحادث.

وأضاف أن صاحب السيارة وهو صومالي الجنسية تعرض لبعض الإصابات ونقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج، شاكرا الله على عدم وجود احد داخل المدرسة أثناء وقوع الحادث، مثمنا الدور الذي قام به رجال الشرطة في مخفر الفروانية الذين تابعوا الحادث حتى ظهر امس.