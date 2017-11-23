هاني الظفيري

أحال رئيس قسم التحقيق في السجن المركزي المقدم حقوقي محمود الطراروة الى مخفر شرطة الصليبية تقريرا بشأن تعرض نزيل كويتي للاعتداء بالضرب المبرح.

وبحسب التقرير فإن النزيل ـ وهو محكوم عليه بالسجن لـ 23 عاما ـ تعرض للضرب من قبل 4 نزلاء بدون وهم «هـ.ر» ومحكوم عليه بالسجن لـ 15 عاما على ذمة قضية مخدرات والثاني صادر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات والثالث 10 سنوات على ذمة قضايا سرقات والاخير محكوم عليه بالسجن 22 عاما على ذمة قضية مخدرات.

وأرفق في ملف القضية تقريرا طبيا بالاصابات التي لحقت بالنزيل وهي عبارة عن شرخ بالعظام وكدمة في الانف وعليه تم الاتصال بوكيل نيابة الجهراء الذي وجه بتصنيفها جناية.

من جهة اخرى، سجلت في مخفر الصليبية قضية شروع في الانتحار بحق نزيل صومالي محكوم عليه في قضية قتل وحيازة مخدرات، وجاء تسجيل القضية بعد ان تقدم رئيس تحقيق السجن ببلاغ قال فيه ان النزيل وهو من مواليد 1980 حاول الانتحار داخل زنزانته بقطع شرايين يده باستخدام موس.