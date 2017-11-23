محمد الجلاهمة

اقتيدت وافدة عراقية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقيادتها مركبة تحت تأثير الحبوب المخدرة، كما أحيلت أردنية وسيدة بدون الى الإبعاد الإداري لتسولهما في محافظة حولي.

وبحسب مصدر أمني فإن احدى دوريات أمن حولي أوقفت مركبة كانت تقودها سيدة وتترنح بها وتبين انها عراقية «مُغيبة» وعثر في حقيبة العراقية على 18 حبة مخدرة وأحيلت مركبتها الى كراج الحجز.

من جهة أخرى، أحيلت أردنية من مواليد 1965 وسيدة بدون من مواليد 1974 الى الإبعاد الإداري بعد ضبطهما تتسولان في السالمية، ويأتي قيام الأمن العام بملاحقة المتسولين في إطار تعليمات بهذا الخصوص صادرة عن وكيل قطاع الأمن العام بالإنابة اللواء ابراهيم الطراح.