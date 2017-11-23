آسيوي سقط بمطار سعد العبدالله ومصري في حطين

محمد الجلاهمة

تمكن رجال مطار جمرك سعد العبد الله من ضبط كمية من الحبوب المخدرة حاول وافد آسيوي تهريبها بوضعها في كراتين مواد غذائية قدم بها من موطنه عبر دولة خليجية «ترانزيت» وتأتي ضبطية الحبوب بعد أيام محدودة من ضبط كمية كبيرة من مخدر الماريغوانا قدرت بـ 14 كيلو غراما حاول وافدون من الجنسية الآسيوية تهريبها عبر المنفذ الجمركي ذاته.

وذكر نائب رئيس لجنة الإعلام الجمركي مراقب المطار عيسى بن عيسى، إن مفتشا في مبنى الطيران العام «مطار سعد العبدالله» اشتبه في أمتعة الوافد خلال مرورها على الأجهزة الدقيقة وعليه قام المفتش الجمركي وتحت إشراف رئيس النوبة بإخضاع أمتعته للتفتيش الدقيق، وتبين انه قام بوضع 3 أكياس يحوي الواحد نحو 3000 حبة في أرضية صندوقي كرتون تعلوهما مواد غذائية.

من جهة أخرى، تمكن فريق من البحث والتحري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع مكتب جمارك بريد حطين من ضبط طرد مسجل ان به لعب أطفال فاشتبه في احتوائه على مواد مخدرة وانتظر رجال المكافحة يومين حتى تقدم صاحبه لتسلمه وهو وافد مصري، جرى ضبطه من قبل الفريق وبعد فتح الطرد عثر على شرائط من الحبوب يشتبه بأنها مؤثرات عقلية، وتبين بعد حصرها أنها ٢١٦١ حبة ترامادول وتم عمل محضر ضبط وإحالة المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص.