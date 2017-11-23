أحمد خميس ـ سعود الدعيج

سجل مخفر شرطة جنوب السرة شكوى من شقيقتين ضد شقيقهما من مواليد 1994 وأفادتا بأنهما تعرضتا للاعتداء بالضرب في منزلهما بالمنطقة، وذكرتا أن الواقعة حصلت بسبب خلاف عائلي سابق ادى الى تهجم الشقيق عليهما وقام بضربهما، وقرر رجال امن المخفر استدعاء الشقيق لسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه.

من جهة اخرى، ورد بلاغ الى عمليات وزارة الداخلية ان معركة اندلعت في منطقة جليب الشيوخ بين 7 وافدين سوريين مقابل ثامن من الجنسية نفسها، حيث قام احدهم بضربه بـ «الشبل» على رأسه.

وقال مصدر امني ان السوري المعتدى عليه اصيب بكسر بالجمجمة وادخل العناية المركزة وحالته خطيرة جدا. واضاف انه تم القبض على السوريين

الـ 7 وحجزهم وتسجيل قضية ضدهم.

وعن سبب الهوشة، كشف المصدر انها بدأت وتطورت بسبب موقف سيارة بين المجني عليه وأحد الجناة الذي استعان بأقربائه وكسر جمجمة مواطنه.