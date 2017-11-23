محمد الدشيش

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» عن توجه «الداخلية» لاستخراج رخص السوق إلكترونيا (أون لاين)، وقّع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع العقد مع الشركة الخاصة للرخص «السوق الذكية» في پولندا والتي تعمل وفقا لأحدث المواصفات العالمية والحاصلة على شهادة الآيزو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للتخطيط والتنمية، وذلك للعمل على تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الكويت، وتوفير المال والوقت .

وأشار اللواء الشويع إلى أن هذا المشروع يقوم على تجديد الرخص عن طريق الهواتف الذكية وجهاز «الكيوسك»، موضحا أن هذه الأجهزة سيتم توزيعها في الأسواق والمجمعات التجارية في جميع محافظات الكويت لسرعة وإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بدلا من الإجراءات التي كانت متبعة من قبل وذلك عن طريق تسليم رخص السوق القديمة وتسلم الرخص الجديدة في الوقت نفسه مما يخفف الازدحام في أماكن إدارات المرور .