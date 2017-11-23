هاني الظفيري

تمكن رجال أمن الفروانية من ضبط شابين من ذوي السوابق اعتادا سلب الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال مباحث وتمت احالتهما الى التحقيق لمعرفة عدد عمليات السلب التي قاما بها.

وذكر مصدر أمني أن دورية استوقفها وافدان من الجنسية الهندية أفادا بأن قائد مركبة سلبهما حافظة نقودهما، وأشارا إليها بعد انطلاقها فتم طلب الإسناد وإخطار مدير الأمن الذي طلب مراقبة المركبة من بعيد ومحاصرتها من قبل دوريات الأمن ليتم ضبطها وكان على متنها مواطنان، احدهما من مواليد ١٩٩٦ والآخر ١٩٩٤، اتضح انهما من ارباب السوابق وتم العثور على ٦ حافظات نقود ومبلغ ١٦٠٠ دينار وخلال التحقيق الأولي مع الشابين أفادا بأنهما خلال اليوم الذي ضبطا فيه قاما بسلب ١٠ وافدين وتم ضبطهما في العملية الأخيرة.

وذكر المصدر أن الشابين مسجل بحقهما قضايا مخدرات وهتك عرض.