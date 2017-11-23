أحمد خميس

تعرض مواطن لعملية نصب واحتيال بطريقة فنية من قبل مكتب لجلب العمالة المنزلية.

وقال مصدر أمني ان المواطن أفاد ببلاغه بأنه ذهب الى مكتب لجلب العمالة في منطقة ميدان حولي لاستقدام عاملة للمنزل، فاستقبلته السكرتيرة وطلبت منه سداد مبلغ 250 دينارا وأعطته صورة ضوئية لجواز سفر العاملة المنزلية لاستخراج الفيزا.

وأضاف المواطن أنه سلم المبلغ وبعد فترة استفسر عن سبب تأخر العاملة ولكنه فوجئ بأن المكتب مغلق ولا يوجد أثر لأي موظف.

وحاول المواطن الوصول إلى أصحاب المكتب لكنه لم يستطع، فتوجه للمخفر وسجل قضية نصب واحتيال ضد المكتب وأحيلت إلى جهة الاختصاص.