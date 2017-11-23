هاني الظفيري

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح بإحالة 3 مواطنين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وبحسب مصدر امني فإن إحدى دوريات أمن حولي وخلال جولة لها في شارع المطاعم اشتبهت في شخص مرتبك يقود مركبة، ولدى نزوله منها تبين انه بدون وبسؤاله عن سر الارتباك أخرج من جيبه كيسا به 4 شرائط قال إنها حبوب مخدرة وبتفتيش مركبته عثر فيها على ساطور.

وفي أحد شوارع منطقة السالمية والمكون من 3 حارات رصدت دورية أمن مركبة رباعية متوقفة في الحارة الوسطى حيث توقفت الدورية خلف المركبة وشغلت الفلاشر تجنباً لوقوع حادث، ولدى نزول رجل الأمن للاستعلام عما إذا كانت المركبة معطلة فوجئ بأن قائدها ومرافقه نائمان، وتبين أنهما في حالة غير طبيعية، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مادة عشبية وورق لف ولدى الاستعلام عنهما اتضح انهما مواطنان احدهما مطلوب لـ 8 قضايا مالية.