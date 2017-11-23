هاني الظفيري

وجه مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي بإحالة وافد بنغالي الى ادارة الابعاد الاداري نظرا لثبوت حيازته واتجاره بالمخدرات وادارة اوكار قمار، وجاء الابعاد للصالح العام.

وبحسب مصدر امني، فإن تعليمات صدرت الى رجال امن الفروانية بضبط بنغالي معروف عنه الاتجار بالمخدرات وادارة اوكار قمار في الجليب، حيث تم تكليف قوة من قيادة الفردوس لضبطه بعد تقرير ورد الى الامن العام من قبل مكافحة المخدرات.

واضاف المصدر ان التقرير تضمن ان المتهم يتاجر بالحبوب فتم عمل عدة كمائن انتهت بضبطه امس، ولكن تبين انه لا يحوز اي مواد مخدرة كما رفض الاعتراف بادارته اوكار القمار.