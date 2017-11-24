هاني الظفيري

كشف مصدر امني لـ «الأنباء» ان المقطع المصور الذي تم تداوله على بعض من وسائل التواصل ويتضمن قيام خلاط أسمنتي بإلقاء النفايات والمخلفات الاسمنتية في الاحمدي كان محل اهتمام خاص من قبل وكيل قطاع الامن العام اللواء ابراهيم الطراح، الذي استطاع تحديد هوية السائق وأمر بإحالته الى الإبعاد الإداري وملاحقة الشركة التي يعمل بها وفق قانون البيئة الذي يعاقب من يسيء الى البيئة بعقوبات رادعة.

وبحسب المصدر فإن اللواء الطراح تمكن عن طريق أجهزة معاونة من تحديد رقم المركبة، ومن ثم تمت مخاطبة الشركة وتحديد هوية الوافد استنادا الى اللوحة، وتبين انه هندي الجنسية، وسجلت قضية وأحيل ملفها الى شرطة البيئة بحكم الاختصاص.