أحيلت وافدة أردنية من مواليد 1971 الى الادارة العامة للمباحث الجنائية تمهيدا لإحالتها الى الإبعاد الإداري والوقوف على علاقة كفيلها بتهمة التسول التي ضبطت بها، فيما يرجح ان يتم إبعاد زوج الوافدة معها. هذا وتمت مصادرة مبلغ مالي قدره 750 دينارا الى جانب أدوات سحر وشعوذة.

وفي التفاصيل ان رجال امن الأحمدي وفي إطار ملاحقة المتسولين في منطقة الصباحية شاهدوا سيدة تستجدي المارة بطريقة مستفزة، وعليه تم ضبطها ومن ثم إحضار عناصر من الشرطة النسائية لتفتيشها، وتبين حيازتها مبلغ 750 دينارا كانت مخبأة على مقربة من احد أجزاء جسدها الحساسة، الى جانب أدوات سحر وشعوذة، وقالت الوافدة ان الأدوات المضبوطة بحوزتها لإبعاد رجال الأمن عنها وحتى لا يمسكون بها خلال التسول.

وفي المنطقة نفسها ضبطت ايضا وافدة اردنية مقابل سوق شعبي، وعثر معها على 750 دينارا كانت تضعها في جسدها ايضا، وكذلك ضبطت اردنية عثر معها على 250 دينارا، هذا وتمت مصادرة جميع المبالغ المالية التي ضبطت مع المتسولات الـ 3 ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كفيلي المتسولتين الأخريين.