أحمد خميس

على وقع فيلم «حلاوة روح» من بطولة هيفاء وهبي، تعرضت وافدة مصرية لاعتداء من قبل مواطن بعد دعوة شيطانية مخادعة بيّت فيها النية مسبقا.

تفاصيل القضية كما وردت على لسان مصدر امني ان وافدة مصرية تقدمت لمخفر هدية وابلغت بأنها تلقت دعوة على العشاء من قبل مواطن من مواليد 1987 وقدم لها شراباً يشتبه بأنه مادة مُسكرة، وانتظرها حتى «داخت» ثم اعتدى عليها وحاول تمزيق ملابسها، فقاومته مقاومة شديدة فاعتدى عليها بالضرب لأنها لم تطعه وواصل الاعتداء عليها.

وقال مصدر امني ان مصرية استنجدت بعمليات الداخلية وتم نقلها الى مستشفى العدان وتم القبض على المواطن والتحقيق معه حيث انكر في التحقيق ذلك مرددا «بيتنا طاهر».

واشار المصدر الى ان الوافدة تمت احالتها الى الطب الشرعي لتوثيق الاعتداء، مشيرا الى انها قالت انها لبت دعوة العشاء حيث اوهمها المدعى عليه بأنه سيتزوجها حسب افادتها.