عبد الكريم أحمد

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد براءة المغرد خليفة الحشاش من إذاعة أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات والمساس برجال القضاء.

واتهمت النيابة العامة المتهم خليفة الحشاش بأنه أذاع عمدا أخبارا وإشاعات مغرضة عن الأوضاع الداخلية في البلاد عبر حسابه في «تويتر» بعدة مقاطع ادّعى كذبا تزوير الانتخابات في مجلس الأمة 2016 عن طريق التلاعب في الصناديق المخصصة للاقتراع، وأخل بالاحترام الواجب لرجال القضاء والنيابة العامة عندما شكك بنزاهة رجال القضاء وأهان المشرفين على التصويت في الدائرة الخامسة.

وفي حين أنكر الحشاش ما أسند إليه من اتهام، خلصت المحكمة إلى براءته من الاتهامات المسندة إليه لعدم ثبوت الاتهامات عليه، خاصة أن المتهم أكد أمام المحكمة أنه لم يقصد المساس برجال القضاء والنيابة العامة مؤكدا احترامه لهم.