هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن مبارك الكبير اللواء فؤاد الأثري الى الادارة العامة للمباحث الجنائية مواطناً من مواليد 1988 لاتهامه في 3 قضايا سلب بالإكراه في السالمية وحولي، على أن يحال لاحقا بعد التحقيق الى التنفيذ الجنائي لقضاء 5 سنوات حكم نهائي تمهيدا لنقله الى السجن المركزي.

وكانت إحدى دوريات أمن مبارك الكبير أوقفت المواطن في حملة تفتيشية، حيث زعم أنه لا يحوز إثباتا، ليتم إلزامه بالتبصيم الذي كشف عن انه مطلوب للسجن 5 سنوات في قضية سرقة بالتهديد واستخدام العنف، كما تبين أنه مطلوب لمخفري حولي والسالمية على ذمة 3 قضايا سلب بالقوة، هذا الى جانب كونه مدينا بمبلغ 45 ألف دينار.