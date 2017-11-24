محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة «إدارة البحث والتحري» من القبض على وافدين من جنسية آسيوية أحدهما عامل نظافة (في إدارة العمل) والآخر مندوب لإحدى الشركات يقومان بتزوير المعاملات مقابل مبالغ مالية.

وكانت قد وردت معلومات إلى إدارة البحث والتحري تفيد بأن عامل نظافة في إدارة عمل محافظة الفروانية يقوم بإنجاز معاملات بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وبعد أخذ الاجراء القانوني تم القبض عليهما وبحوزتهما معاملة طلب تعديل مهنة وطلب إذن تحويل عمل على شركة المندوب.

وباستدعاء كفيله أقر بعدم علمه بالأمر، وتم تحويلهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق نفسه، أسفرت حملة لمباحث شؤون الإقامة والتي تعد إحدى الإدارات التابعة لقطاع الجنسية والجوزات والتي يرأسها اللواء الشيخ مازن الجراح، عن القبض على وافدة آسيوية تقوم بتهريب العاملات من كفلائهن ومن ثم تقوم بتشغيلهن باليوم بمقابل مادي.

وكانت قد وردت عدة بلاغات وشكاوى من مواطنين تفيد بوجود عاملة تقوم بتحريض العاملات على الهروب وتشغيلهن مقابل 200 دينار شهريا، وعليه قامت إدارة الخدمات المالية والإدارية بإجراء البحث والتحري التي أثبتت صحة ذلك وتم عمل كمين لها، وذلك بالاتفاق معها بجلب عاملتين للعمل بالنظام اليومي.