خمور محلية ومستوردة في عهدة الأمن العام

هاني الظفيري

أحال رجال الأمن العام إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 مواطنين بعد ضبطهم في مناطق شرق والفروانية والفنطاس.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال امن العاصمة أوقفوا مواطنا للاشتباه في طريقة سيره بمركبة، وبتفتيشه عثر معه على كيس شبو وظرف هيروين وسيجارتين بهما آثار حشيش وأدوات تعاط.

وفي الفروانية تم ضبط مواطن من مواليد 1979، حيث عثر معه على كيس هيروين وحبتين من نوع روش وظرف به مادة لون بيج (هيروين).

وفي الفنطاس تم ضبط مواطن بعد الاشتباه فيه حيث عثر معه على مواد مخدرة نوع شبو وماريغوانا وسلاح أبيض.

من جهة اخرى، أحال مدير عام مديرية امن الفروانية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وافدا هنديا من مواليد 1988 الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وأرفق معه ملف الإحالة عدد 28 كيس هيروين و29 كيس شبو، وبحسب مصدر امني فإن دورية وخلال جولة لها في منطقة الفروانية اشتبهت في وافد حيث حاول الهرب جريا على الأقدام تاركا مركبته ولكن رجال الأمن تمكنوا من الإمساك به وعثر بحوزته على المخدرات المذكورة، من جهة اخرى ألقى رجال الأمن العام القبض على وافد مصري بعد الاشتباه بأنه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر معه على مادة عشبية يرجح انها مادة مخدرة، وأحيل الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

على صعيد آخر، أسفر الانتشار الأمني لرجال الأمن العام عن ضبط خمور محلية وأخرى مستوردة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة وافدين عثر معهما على هذه الخمور إلى الاختصاص.

وقال مصدر أمني إن الوافد الأول ضبط في الجليب، بينما ضبط الثاني في منطقة المنقف.