أعلى سعر من نصيب فصيلتي الجيرمن شبرد وجميعها مدربة بالكامل



هاني الظفيري

أقامت «ادارة امن السجون» بالادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية مزادا علنيا لبيع كلاب بوليسية عصر اول من امس في مقر ادارة الأثر بمنطقة الأحمدي بحضور ممثلين عن اللجنة المالية والادارات المختصة وعدد كبير من المواطنين.

وقال مصدر امني ان المزاد اقيم بعد انتهاء المدة المحددة لاستخدام هذه الكلاب البوليسية والتي تعود لقسم الحراسات الخاصة التابع لادارة أمن السجون، حيث تم الاعلان ـ قبل ايام ـ عن بيعها بالمزاد للمواطنين والمقيمين وبلغت رسوم الاشتراك 20 دينارا واشترك فيه العشرات من المواطنين.

واضاف المصدر ان المزاد بدأ في الرابعة من عصر اول من امس على 12 كلبا انتهت خدماتها في الحراسات الخاصة، واغلى بيع في المزاد كان من نصيب فصيلة الجيرمن شبرد التي تفوقت على فصيلة المالينو وكانت الكلاب من اعمار مختلفة وتم استيرادها من عدة دول أوروبية.

واشار المصدر الى ان هذه الكلاب مدربة بالكامل للتعامل مع الشغب واعمال الحراسة والبحث عن المخدرات لحماية السجون، مشيرا الى ان اصولها ومميزاتها تمتاز عن غيرها من الكلاب البوليسية والتي اختيرت بعد دراسات وبحث كبير.

حضر المزاد كل من مدير ادارة امن السجون بالوكالة العقيد خالد القلاف ورئيس قسم الحراسات الخاصة الرائد عيسى الجيماز والنقيب مشاري حمد المجيبل من ادارة المخازن وكان من بين الحضور الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي وبحضور كبير من المواطنين والمقيمين.