محمد الجلاهمة

أبلغ مواطن يعمل بإحدى المؤسسات الحكومية رجال مخفر النويصيب بتعرض ابنه من مواليد ١٩٩٦ الى طعنة في الصدر من الجانب الأيمن على يد قائد مركبة فارهة لاذ بالفرار، وأرفق ببلاغه تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بابنه.

وقال مصدر أمني إن المواطن أفاد بأن الاعتداء وقع بعد خلاف على أولوية المرور على طريق النويصيب وعند إجبار ابنه من قبل الشخص الجاني على التوقف ترجل قائد الفارهة وسدد طعنة لصدر ابنه وقاد سيارته الى جهة غير معلومة، وأردف المصدر أن والد الشاب قام بتزويد رجال الأمن برقم لوحة سيارة الشخص وجار استدعاؤه والتحقيق معه فيما نسب إليه.