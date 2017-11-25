هاني الظفيري

كتبت النجاة لطفل لم يتجاوز الـ 8 سنوات بعد انفجار لغم كان يلهو به اثناء وجوده مع افراد اسرته في نزهة ببر منطقة كبد، وتم ادخال الطفل الذي اصيب بالرأس وانحاء متفرقة من جسده الى غرفة العناية المركزة في مستشفى الفروانية.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية من مواطن يفيد بانفجار لغم بين يدي طفل في منطقة بر كبد، وعلى الفور توجه رجال الاسعاف الى موقع البلاغ حيث اجريت الاسعافات الاولية للطفل الذي تعرض لجروح، وافاد والد الطفل بأنه واسرته كانوا في نزهه برية وكان طفله يلهو بجسم غريب حتى قام بالقائه على الارض لينفجر مما تسبب في اصابة الطفل.



ووصف المصدر حالة الطفل بانها مستقرة وسجلت قضية.