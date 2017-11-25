سعود الدعيج

أوقف رجال أمن الأحمدي بتعليمات من مدير الأمن العميد عبدالله سفاح وافدين من الجنسية النيبالية حاولا خداع رجال الأمن بتعبئة قناني المياه على انها غير مستخدمة إلا ان الخدعة التي ابتكرها الوافدان لم تنطل على رجال الأمن.

وقال مصدر أمني ان دورية تابعة لأمن الأحمدي كانت في جولة اعتيادية بمنطقة المنقف واشتبه رجالها بمركبة على متنها وافدان تبين لاحقا انهما من الجنسية النيبالية وعند توقيفها انبعثت من مركبتهما رائحة كريهة، وباستطلاع الأمر وجد رجال الأمن قناني مياه طبيعية تظهر كأنها لم تستخدم وبفتح واحدة تبين ان الوافدين قاما بتعبئة الزجاجات مشروبا محليا بدلا من المياه.