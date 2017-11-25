هاني الظفيري

أحال رجال الأمن مواطنا أربعينيا الى النيابة العامة للتحقيق في قيامه بإدخال وافد من الجنسية العراقية عن طريق البحر مساء امس الاول وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني إن رجال مكافحة التهريب البحري قاموا بمراقبة شخص تبين لاحقا انه مواطن بعد معلومات عن نشاطه في تهريب المخالفين والخارجين عن القانون وتم رصده متلبسا بإدخال شخص من الجنسية العراقية سبق إبعاده وتسجيله ضمن الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول الى البلاد عن طريق البحر واستخدام طراد يملكه، وعليه تم ضبط الشخصين وهما المواطن والوافد العراقي وإحالتهما الى النيابة للتحقيق في الواقعة التي تم تسجيلها قضية برقم 48 في مخفر سلوى.