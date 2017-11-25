هاني الظفيري

أحال رجال أمن محافظة الأحمدي مواطنا في العقد الثالث من العمر الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الفنطاس وبحوزته 101 كبسولة مخدرة وسجائر حشيش.

وقال مصدر امني ان دورية تابعة لأمن الأحمدي اشتبه رجالها في شخص كان يقود سيارة بشكل متعرج، وعند الطلب منه التوقف حاول الفرار فتمت مطاردته وتضييق الخناق عليه حتى تم إيقافه وتبين انه بحالة غير طبيعية، وعندما طلب منه النزول من المركبة قال لرجال الأمن: «شلون أنزل وأنا رابط حزام الأمان؟» وبتفتيشه عثر على 101 حبة مخدرة بالإضافة الى سيجارة ملغومة بمادة الحشيش.