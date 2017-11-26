أسامة ابوالسعود

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد المواطنين مع ذكر اسمه إثر حادث دهس لا يمت للحقيقة بصلة حيث ان الحادث وقع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة بذلك ضرورة توخي الحيطة والحذر عند بث مثل هذه الأخبار حتى لا يكون هناك أي مردود سلبي.

من جهة أخرى، شنت أجهزة وزارة الداخلية في الخامسة والنصف من بعد عصر امس حملة مرورية وأمنية واسعة في محيط احد المتنزهات الترفيهية في حولي، وبحسب شهود عيان فإن رجال الأمن حرروا عشرات المخالفات وقاموا بسحب عدد من مركبات المخالفين، وتأتي الحملة في إطار تأكيد الإدارة العامة للمرور على تفعيل مواد القانون وإلزام المواطنين والمقيمين بقانون المرور.