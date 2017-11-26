محمد الجلاهمة

علمت «الأنباء» ان جهاز أمن الدولة الكويتي تواصل مع السلطات المصرية للتحقيق مع طالب بكلية الهندسة ترك موطنه مؤخرا وذلك للتحقيق معه في انتماءاته الفكرية ومدى ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا من حارس إحدى البنايات قال انه وخلال تنظيفه لشقة كان يقيم بها وافد مصري عثر على بايب مكتوب عليه كلمة داعش، وقال المصدر: انتقل رجال مباحث الأحمدي إلى موقع البلاغ يتقدمهم قائد منطقة الفحيحيل المقدم عبدالرزاق العنزي وتم استدعاء صاحب الشقة وهو من مواليد 1960 وقد افاد بأن البايب «عبارة عن لعبة كان ابنه يلعب بها خلال وجوده بالكويت وقام الأب بفتح البايب ليؤكد خلوه من أية مواد متفجرة أو أجسام غريبة.

من جهة أخرى تلقت غرفة عمليات بلاغا يفيد بوجود ذخيرة داخل إحدى الشركات الصناعية، فتم توجيه إحدى الدوريات الى موقع البلاغ، وشاهد رجال الأمن 20 قذيفة بالإضافة إلى ذخيرة قديمة وعليها أثار صدأ في صندوق، وتم التعامل مع البلاغ.