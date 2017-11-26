محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

في قضية لا تخلو من الطرافة، سجلت معلمة كويتية (26 عاما) قضية اعتداء بالضرب وإلحاق أذى بحق طفل كويتي يبلغ من العمر 9 سنوات، وتمسكت المعلمة بملاحقة الطفل قضائيا لتتم إحالته الى نيابة الأحداث بعد تسجيل قضية برقم 2/2017 بمخفر الفنطاس.

وبحسب مصدر امني، فإن المدرسة التي قدمت تقريرا طبيا في ملف القضية كلفت بمنع دخول الطلاب الى جناح المدرسة، واذ بطالب كويتي يحاول الدخول اكثر من مرة، وحينما منعته قام بضربها على يدها أكثر من مرة وهو ما أدى الى كسر في اصبعها، وبحسب مصدر امني فإن كسر اصبع المعلمة يحتاج الى علاج لأكثر من 21 يوما، وهو ما يعني ان الطفل يواجه قضية بتصنيف جنايات.