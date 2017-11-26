هاني الظفيري

شرع رجال مباحث حولي في البحث عن سيدتين اعتدتا بالضرب على طالبتين في المرحلة الثانوية داخل المدرسة وشرعتا في دهسهما. وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة داخل مدرسة بالجابرية، وتوجه إلى موقع البلاغ دورية من أمن حولي وتبين ان المجني عليهما طالبتان من مواليد 2003 وأفادتا بأن امرأتين قامتا بضربهما وسبهما وشرعتا في دهسهما وقدمتا بيانات المركبة التي كان المدعى عليهما على متنها. من جهة أخرى، تقدم مواطن إلى مخفر ميناء عبدالله وسجل قضية برقم 225/2017 وقال فيها ان ابنه البالغ من العمر 17 عاما تعرض للضرب من قبل مجهولين في اسطبلات الأحمدي وأرفق تقريرا طبيا يؤكد ادعائه.