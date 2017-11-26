هاني الظفيري - محمد الدشيش

استدعت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش اثنين من منتسبي وزارة الداخلية ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يصوران شابا أجنبيا ينزه كلبيه في مبارك الكبير ويتلفظان بعبارات مسيئة وبعد التحقيق معهما وثبوت سخريتهما و«تطنزهما» على الوافد تقرر تسريحهما من الخدمة العسكرية للصالح العام. جاء ذلك وفقا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري بضرورة محاسبة من لا يلتزم بالانضباط والضبط والربط من منتسبي الوزارة.

من جهة اخرى، تمكن رجال إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط مقيمين قاما بتزوير سمة دخول. وكانت معلومات وردت عن وافد يعمل مندوب مبيعات في احدى الشركات قام بتزوير سمة دخول، وعلى الفور تم القبض عليه واعترف بانه قام بمراجعة ادارة عمل العاصمة وتعرف في صالة المراجعين على مندوب آخر سوري الجنسية لا يعرف سوى اسمه الأول وعرض عليه استخراج سمة الدخول مقابل مبلغ يتراوح بين 70 و100 دينار لتفادي الاجراءات ولسرعة انجاز المعاملة. وأضاف انه اعطى زميله المندوب الآخر 50 دينارا دفعة اولى والباقي تم تسليمه عند تسلم المعاملة. وأضاف انه جاء الى الادارة بصحبة زميل له بالشركة كون المعاملة تخص ابنه.

واعترف صاحب المعاملة بانه حضر الى الادارة للتأكد من صحة سمة الدخول وانه دفع للمندوب 70 دينارا تم الاتفاق عليها بعد انجاز المعاملة.

وبعد اجراء التحريات اللازمة تبين ان المعاملة لا يوجد لها اي اصل ولا بيانات لدى الادارة وأنها مزورة وأن المندوب هو من قام بالتزوير، وتم القبض عليهما وأحيلا الى جهات الاختصاص.

كذلك احال رجال إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة 5 وافدين من جنسيات مختلفة الى الإبعاد بعد ضبطهم يلعبون القمار ويشربون الخمر في أحد المنازل، عقب مداهمته وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، وبالاستعلام عنهم تبين أن بعضهم عليهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى. وتمت إحالتهم جميعا والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.

على صعيد آخر، وجّه وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع الأمن العام اللواء ابراهيم الطراح بإحالة 9 قضايا مرتبطة بحيازة وتعاطي المخدرات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجاءت الإحالات من محافظات الكويت الست والتي ضبطت خلالها دوريات الأمن المتعاطين بموجب انتشارها المنظم، هذا وارفق مع كل قضية المضبوطات الخاصة بها.