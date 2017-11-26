محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

سجل في نطاق محافظة الأحمدي خلال الـ 24 ساعة الماضية قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو انتحار وإن اختلفت طريقة التنفيذ، حيث قامت افريقية بالتخلص من حياتها بإلقاء نفسها من علو، في حين قام نيبالي بشنق نفسه في معدة إنشائية، وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوجود جثة لسيدة ذات بشرة سوداء ملقاة اسفل احدى البنايات. ليتبين لاحقاً أنها من مدغشقر.

أما النيبالي، فتلقت عمليات الداخلية بالأحمدي بلاغا يفيد بإقدامه على الانتحار على طريق المظلم، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن، وتبين ان الوافد استخدم معدة انشائية كي يقيم فيها مشنقة لينهي حياته، وتبين ان الوافد من مواليد 1994.