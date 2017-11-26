هاني الظفيري

أحال رجال أمن حولي فتاتين كانتا متشبهتين بالرجال وترتديان الملابس الفاضحة إلى مباحث الآداب للتحقيق معهما في تهمة التشبه بالجنس الآخر.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بتجول فتاتين بين زوار أرض المعارض بملابس فاضحة، فتم توجيه دورية إلى موقع البلاغ وتم ضبط الفتاتين اللتين كان حولهما عدد كبير من الشباب وتم إحالتهما إلى مباحث الآداب.

من جهة أخرى افلت عاشقان من تهمة الملاحقة الجنائية، وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوجود شاب وفتاة يمارسان عملا مخلا، وعلى الفور توجهت دورية الى موقع البلاغ إلا أن رجال الأمن لم يعثروا عليهما وتم تسجيل إثبات حالة.