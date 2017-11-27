عبدالله قنيص

أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ مكتب مباحث الجليب مغامرات وافد باكستاني نصب على 4 مواطنين بمبالغ مالية بلغت نحو 140 ألف دينار، وضبط الوافد عقب كمين اعد له مقابل منزله في منطقة المهبولة بعد ان توارى عن الانظار لأكثر من شهرين، فيما اعترف بأنه كان يفكر جديا في المغادرة الى موطنه بعد ان اخذ هذا المبلغ الكبير ولكنه وجد اسمه مدرجا في قوائم الممنوعين من السفر.

وكان 4 مواطنين قد تقدموا تباعا إلى مخفر الجليب حيث ابلغ الاول ان باكستانيا تعرف عليه أوهمه بأن لديه علاقات وعقودا مع الجيش الاميركي وطلب منه الدخول في مشروع يدر عليه ضعف رأس المال، فقام المواطن بتسليمه مبلغ 110 آلاف دينار واخذ ايصالات عليه وذلك بعد ان قدم له المتهم عقودا وهمية، ولكن صدم عندما عرف انه تعرض للخداع، كما تقدم مواطن آخر وابلغ ضد الوافد وبالطريقة ذاتها، ان الباكستاني أخذ منه مبلغ 15 ألف دينار، فيما قال الثالث ان المتهم أخذ منه 10 آلاف دينار والرابع 4700 دينار.

ومضى المصدر بالقول: تم عمل التحريات التي اكدت ان المتهم كان يقيم في بيت عربي كبير في الجليب وانه كان يقيم برفقة ابنائه الذين يعملون في الجيش الاميركي، ولكن فقد اثره، وعليه تم تكثيف التحريات والتي انتهت الى انه يقيم في بناية فارهة في المهبولة، فتم استصدار اذن نيابي وضبطه واعترف الوافد بخداعه المواطنين وابدى استعداده للتصالح شرط تقسيط المبالغ المستحقة عليه، فيما اصر المجني عليهم على اخذ كامل المبالغ المالية التي تحصل عليها الوافد.

.. ومباحث أبوحليفة تغلق 13 قضية سلب

عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في مكتب بحث وتحري أبوحليفة من إغلاق 13 قضية سلب بانتحال صفة مباحث استهدفت جميعها وافدين، وذلك بالقبض على مواطن يعمل في أحد المرافق الحكومية بمنطقة أبوحليفة، واعترف بأنه يستغل خوف الوافدين من رجال الأمن ومن ثم كان يوهمهم بأنه رجل مباحث ويسلبهم المبالغ المالية التي بحوزتهم ويتوعدهم بأنه سيقوم بتسفيرهم إذا ما أبلغوا عنه.

وبحسب مصدر أمني، فقد تعددت البلاغات المتعلقة بسلب الوافدين في مناطق المهبولة والمنقف وأبوحليفة، فشكل رجال المباحث فريقا لكشف حقيقة البلاغات، وتم الاستماع بدقة الى إفادات المجني عليهم الذين اتفقوا على أوصاف شخص بعينه وانه يستقل مركبة يابانية رباعية الدفع بيضاء اللون.

وقال المصدر: تم تكثيف التحريات التي انتهت الى أن وراء تلك الجرائم مواطنا في العقد الثالث من عمره ويعمل موظفا، وعليه قام رجال المباحث باستصدار إذن نيابي وضبطه لدى خروجه من مقر عمله عقب نهاية دوامه.

وأضاف المصدر أنه تم التحقيق مع المتهم الذي أقر بارتكاب جرائم السلب للإنفاق على ملذاته، وانه كان يهدد الوافدين بأنه من قوة الشرطة ويسلبهم ما بحوزتهم.

وقام رجال المباحث باستدعاء عدد من المجني عليهم والذين تعرفوا على المتهم في أكثر من طابور عرض.