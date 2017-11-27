عبدالله قنيص

أحال مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان الى نيابة المخدرات يوم امس وافدتين من الجنسية اللبنانية للاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها وأرفق بملف الإحالة 170 غراما من مادة الكيميكال، فيما اعترفت الوافدتان بأنهما دخلتا عالم الاتجار بعد ان تزايدت احتياجاتهما للمخدرات وأصبحتا مستعدتين لفعل اي شيء مقابل الحصول على جرعة من المخدر.

وحول تفاصيل القضية قال مصدر امني ان معلومات وردت الى رجال مباحث صباح السالم عن وافدتين دخلتا عالم الاتجار في المواد المخدرة وبعد اجراء التحريات تأكد تورطهما وحيازتهما للمواد المخدرة، وتم استصدار اذن نيابي وضبطهما امام محل اقامتهما في السالمية.

وبتفتيش حقائبهما عثر على 2 غرام من مخدر الكيميكال وبالانتقال الى الشقة التي تقيمان فيهما تنفيذا للإذن النيابي عثر بالاستعانة بكلاب الاثر على بقية المخدرات والتي كانت تحتفظ بها الوافدتان في «كبت الملابس».