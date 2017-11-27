هاني الظفيري - عبدالله قنيص

تمكن رجال مباحث مبارك الكبير من اغلاق قضية طعن مواطنين شابين بطعنات نافذة بضبط المتهم وهو مواطن حيث اعترف الجاني بأن الشابين المجني عليهما قاما بضربه والاستهزاء به أمام المارة وهو ما لم يستطع تحمله فاتجه إلى سيارته وأحضر من داخلها سكينا وأقدم على طعن الأول بطعنة نافذة على مقربة من القلب والثاني بالظهر وفر من موقع الحادث.

وعرض المتهم على النيابة العامة بعد ضبطه وأداة الجريمة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة الشروع في القتل والاعتداء بالضرب.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا في التاسعة من مساء أمس يفيد بطعن شابين على طريق الفحيحيل وتم اسعاف المجني عليهما إلى مستشفى العدان وادخلا إلى غرفة الإنعاش.

ولدى فتح تحقيق تبين أن الشابين تشاجرا مع ثالث على خلفية أولوية السير فما كان من الشاب إلا أن أخرج سكينا وقام بطعنهما، وعليه تم فتح تحقيق وتحديد هوية الجاني وضبطه.