تمكن رجال الإنقاذ الفني وعناصر الإطفاء من إنقاذ وافدين آسيويين تعطل بهما مصعد عمارة في السالمية، كانا قد انحشرا به لأكثر من نصف الساعة وتم إخراجهما قبل إصابتهما بأذى مساء أمس.

وكانت غرفة عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغا يفيد بانحشار أشخاص في مصعد عمارة سكنية بمنطقة السالمية مساء أمس، فتم توجيه رجال الأمن والطوارئ الطبية وعناصر الإنقاذ الفني والإطفاء ولدى وصولهم تبين ان المصعد كان في طريقه للنزول لكنه تعطل وتوقف بين الطوابق فتم فتح باب المصعد بأجهزة خاصة من الطابق الأرضي وانزاله يدويا حتى تم استخراج المحشورين.