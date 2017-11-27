أحمد خميس

شرع رجال إدارة بحث وتحري بمحافظة الجهراء في ضبط واحضار شاب خليجي من مواليد 2000 وآخر مجهول أقدما على خطف حدث كويتي 13 عاما وشرعا في الاعتداء عليه تحت تهديد السلاح الأبيض، وقدم والد المجني عليه في ملف القضية التي حملت رقم 8/2017 جنايات النعيم تقريرا طبيا يتضمن خدوشا في الكوع الأيمن وخدوشا في الركبة اليسرى وادعاء آلام بالحوض، مشيرا إلى ان هذه الاصابات لحقت بابنه بعدما اضطر الى ان يلقي بنفسه من مركبة الخاطفين.

ولدى الاستماع إلى إفادات المجني عليه قال: ان شخصا خليجيا يدعى (م.ظ) قام بأخذه عنوة على متن مركبة يابانية لونها اخضر غامق وكان برفقته آخر وتوجها به إلى مدرسة متوسطة وذلك نحو الحادية عشرة وقام الأول بتهديده بسكين بقصد الاعتداء عليه وحينما رفض قاما بضربه وأخذاه مرة أخرى إلى المركبة ليقوم الحدث بالقاء نفسه تجنبا للافتراس.