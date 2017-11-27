أعلنت الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عن إيقاف العمل في المراكز الخاصة بالجوازات الالكترونية السبت المقبل وذلك بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت أن المراكز التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت) ستعاود العمل السبت التالي في المواعيد المقررة.
واشارت الادارة الى ان المراكز الخاصة بالجوازات الالكترونية هي: (مركز خدمة الشامية بمحافظة العاصمة ـ مركز خدمة إشبيلية بمحافظة الفروانية ـ مركز خدمة فهد الأحمد بمحافظة الأحمدي ـ مركز خدمة سعد العبدالله بمحافظة الجهراء ـ مركز خدمة العدان (ق7) بمحافظة مبارك الكبير ـ ومركز خدمة غرب مشرف بمحافظة حولي).