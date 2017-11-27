محمد الدشيش

أخمدت فرقتا إطفاء مركزي حولي والسالمية حريقا شب في سرداب احد المجمعات التجارية في حولي. وكان بلاغ قد ورد لمركز العمليات يفيد بوجود حريق في منطقة حولي، فتم توجيه فرقتي مركزي حولي والسالمية، وتبين أن الحريق اندلع في مخزن للملابس داخل سرداب مجمع تجاري على مساحة ٤٠٠ متر وينقسم إلى مخزن للملابس والمساحة المتبقية مواقف سيارات.

واضطر رجال الإطفاء بقيادة رئيسي مركزي حولي للإطفاء المقدم محمد الخضر، والسالمية للإطفاء المقدم علي العبدالرزاق لإخلاء المجمع بالكامل إضافة إلى إخلاء السرداب من السيارات الموجودة بالمواقف.

وباشر رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وسيطروا عليه دون وقوع أي إصابات، كما حضر لموقع الحريق ضباط قطاع الوقاية ووحدة تحقيق الحوادث للوقوف على أسباب الحريق، وتواجد بموقع الحريق مدير إطفاء محافظة حولي العميد محمد المحميد ورئيس مركز العمليات المقدم سعد طه.