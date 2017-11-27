محمد الدشيش

أنقذت العناية الإلهية مواطنين من الموت إثر حادث اصطدام وانقلاب مروع وقع على تقاطع طريق صباح الأول بمنطقة شرق، وكانت غرفة عمليات الإطفاء قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حادث اصطدام بين مركبتين أدى الى انقلاب احداهما وصعودها على حاجز خرساني، وعلى الفور هرع رجال مركز الهلالي للإطفاء بقيادة الرائد يعقوب الشعيب، وقام رجال الإنقاذ بإخراج المحشور وتسليم المصابين الى رجال الطوارئ الطبية الذين بدورهم نقلوهم الى المستشفى الأميري، وعملت فرقة الإنقاذ على تأمين المركبة العالقة فوق الحاجز الخرساني لعدم سقوطها في النفق السفلي الى ان تمت إزالتها من فوق الحاجز.

حضر الى موقع الحادث بجانب رجال الإطفاء رجال الأمن والطوارئ الطبية. الى ذلك، قال مصدر امني ان ربط حزام الأمان اسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين.