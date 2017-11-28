أحمد خميس

أمر محقق مخفر شرطة الصليبية بإحالة مواطن إلى الطب الشرعي لفحصه ومعرفة طبيعة المادة التي يقع تحت تأثيرها، جاء هذا الإجراء بعد أن ضبط رجال المباحث على المتهم اثر اقدامه بإطلاق اعيرة نارية مقابل مخفر شرطة الصليبية.

وفي التفاصيل انه وفيما تشير عقارب الساعة إلى الثالثة فجرا حتى تلقت عمليات الداخلية بلاغا بوقوع اطلاق نار، حيث سارع رجال الأمن لاستطلاع مصدر النار وشوهد شخص يطلق النار ويصعد إلى مركبته حيث تمت مطاردته وضبطه وتبين انه بحالة غير طبيعية، هذا وتم التحفظ على أداة الجريمة التي كانت سلاحا ناريا كلاشينكوف، ومن المقرر ان توجه للمتهم عدة قضايا منها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص لكون السلاح المضبوط غير مرخص واطلاق نار في منطقة مأهولة معرضا حياة الآخرين للخطر.